O dever de enviar o texto semanalmente me encontrou desfrutando de uns dias de ferias no litoral capixaba e sem um computador por perto. Também me achou tão relaxada que nem me dei conta do dia para enviar. De repente, em cima da hora, preciso de uma ideia.

Escrever sobre o quê? Foi então que meu novo amigo Reni Stempozeckas me deu a ideia: escreva sobre a falta de ideia ou como é não ter ideia quando se precisa de uma.

Não ter ideia sobre algo é coisa que quase não me acontece. Sempre me vejo pensando imediatamente sobre um assunto qualquer quando ele vem à tona. Mas uma coisa é pensar a esmo e outra é produzir texto para a semana. Muito difícil. Ainda mais quando a paisagem é convidativa para a dispersão, para o devaneio desestruturado, para o ócio. Ócio criativo já dissertado pelo incrível Domenico De Masi. Tão necessário e tão bem vindo.

Consigo pensar em muitas coisas e ter muitas ideias, mas não consigo estrutura-las a ponto de contextualiza-las em um texto reflexivo.

Sendo assim, fico com a brisa que sopra do mar, com o aconchego de familia e amigos, com o sol, a luz e a esperança que me move e me traz muitas ideias para o ano que vem chegando. E deixo vocês pensando em quantas ideias eu poderia ter para pensar nesse ocaso de 2016. Que elas lhes cheguem em abundância!

Luz, fé e esperanças para todos. Que tempos melhores nos encontre abertos e dispostos. E cheios de boas ideias e intenções.

Ângela Alhanati

contato@angelaalhanati.com.br

Livre pensadora exercendo seu direito à reflexão