Resende perde ICMS e ZFM pode ir para Itatiaia

O município de Resende amargará em 2017 uma queda significativa no índice de participação do município no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Divulgado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro dia 14 de dezembro os novos números apontam menos 20% no bolo do ICMS; o índice definido é de 1,847 para o próximo ano. Esse ano, a cota do município não chegou a R$ 180 milhões, apesar da previsão de transferência em torno de R$ 183 milhões.

Além da queda do ICMS, 2017 pode trazer outras notícias nada positivas para a economia de Resende: a possível mudança para Itatiaia do entreposto da Zona Franca de Manaus (ZFM) que funciona em Resende desde 2001. A inauguração do complexo intermodal de Itatiaia (foto) e a facilidade do modal ferroviário que o empreendimento oferece tem atraído muitas empresas das cidades vizinhas, mas essa mudança pode representar uma perda também do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) para Resende que nos últimos 12 meses arrecadou menos R$ 10 milhões do que havia sido previsto.

O empresário e ex-secretário de Indústria de Resende, Edgar Moreira, vê com muita preocupação e como uma afronta da FM Logistic, empresa que opera o entreposto, essa possível mudança. A FM Logistic em 2015 desmobilizou parte de seus ativos e os galpões do entreposto passaram para a Bresco Investimentos S.A. Em contato com a FM Logistic, o BEIRA-RIO confirmou que a empresa iniciou uma nova operação no complexo intermodal de Itatiaia. Para Moreira, se a empresa concretizar a saída de Resende estará rompendo o regime de exclusividade que no Rio de Janeiro pertence a Resende conforme prevê Portarias da Secretaria de Acompanhamento Econômico e Protocolo ICMS 22 (documento que trata de substituições tributárias).

— Há alguns anos a armazenagem tinha 35 grandes empresas e chegamos a faturar cerca de R$ 8 milhões mês. Hoje não sabemos quais as empresas estão operando por lá, mas acredito que falta gestão. Sabendo trabalhar esse mercado da zona franca tem tudo para crescer. São mais de quinhentas empresas. Resende já perdeu quando eles começaram a operar em Uberlândia. Levaram daqui várias empresas. Resende tem todas as vantagens logísticas para ganhar e estamos perdendo, diz o ex-secretário de Indústria, que disse ter alertado, sobre a situação, o prefeito eleito Diogo Balieiro, em comunicado feito à assessoria de Balieiro, mas não recebeu qualquer retorno.

O BEIRA-RIO também entrou em contato com a assessoria do prefeito eleito solicitando uma nota sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno; nem mesmo do nome que assumirá as pastas pertinentes ao assunto, a partir do dia 1º de janeiro. O BEIRA-RIO também solicitou informação à Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Resende sobre essa possível perda de receita, mas o setor não retornou com respostas.

Fotos: Google Maps/Redes Sociais