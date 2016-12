O recesso do cronista e um Feliz Natal a todos

Nesse período em que os dias escorrem como num funil, tínhamos uma pausa. Até o ano passado para ser razoavelmente exato, o nosso valoroso Beira-Rio entrava em recesso. Duas semanas de folga a escribas, repórteres, editores e demais responsáveis por esse voo coletivo.

Não sei se por vício ou costume nossos espíritos se acostumaram com esses dias de doce ócio de fim de ano. Pois bem, chegamos ao primeiro fim de ano com o jornal na sua versão exclusivamente digital. O espírito do cronista não foi avisado e voluntariamente assumiu o recesso costumeiro de cada ano.

Só que agora não tem pausa e com a oficina de carpinteiro fechada e pouco o que dizer, recorri ao mestre que tanto me auxiliou anos a fora. Desde que mostrou as veias do continente, escancaradas, para um jovem ainda meio perdido no tiroteio da desinformação dos ‘anos de chumbo’.

O saudoso e bom Eduardo Galeano está à mão para me ajudar mais uma vez. E apenas com uma pílula do seu delicioso “Os Filhos dos Dias” (L&PM Editores). Logo abaixo.

Dia 25 de Dezembro: A Viagem do Sol

Jesus não podia festejar seu aniversário, porque não tinha dia de nascimento. No ano de 354, os cristãos de Roma decidiram que ele havia nascido no dia 25 de dezembro. Nesse dia, os pagãos do norte do mundo celebravam o fim da noite mais longa do ano e a chegada do deus Sol, que vinha para romper as sombras. O deus Sol tinha chegado a Roma vindo da Pérsia. Era chamado de Mitra. Passou a se chamar Jesus.

TRIPA

* Nesse período a movimentação fica muito por conta das confraternizações com amigos de trabalho e reuniões familiares. Então a dica é prestigiar nossos bares que abrem espaço para nossos músicos e cantores: Bar Atlântico, O Buteco, Guela Seca, Black Bar, etc, etc, etc.

* Um Natal de paz e harmonia a todos.

ANIVERSÁRIO

Dia 16 foi a vez da Elenice Santos, receber os ‘parabéns’. Dia 17 o Mario Sergio Moreira (Bacalhau) e o Alfredo José de Oliveira inauguraram idade nova. No dia 18 a Patrícia Vieira Fernandes e a Adriana Mendes comemoraram mais um ano de vida. Dia 19 foi o dia do Antonio Carlos Abraão (Tonhão), mudar de idade. Dia 20 ficaram mais experientes: o Fred Whately, o Dr. Julianelli, o Carlos Alberto Rivelli e Elaine Rosa. Dia 21 contaram mais um ano de vida a Cintia Ribeiro, o Wendel Amorin, a Bianca Sampaio e a Claudineia Amaral. E no dia 21, sopraram velinhas a Luci Silva, o Marco Antonio Rezende e a Marta Camões.