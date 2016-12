Noite quente e estrelada

Latiram os cachorros. Era hora avançada de uma noite quente de verão. Latiram em desespero. De uma forma tão escandalosa que eu despertei. Senti minha respiração alta. Devia ser fruto de um sonho intenso do qual eu não me lembrava. Os cachorros latiam sem intervalo. Eu julguei que deveria pegar um copo d’água e observar se havia algo de errado.

Antes de patrulhar o quintal bebi água. Mas fiquei intranquilo e temeroso. Os latidos soavam como um sinal de urgência. Olhei por uma e outra janela afastando as cortinas com cuidado. Nada. Só a noite quente e estrelada. Cheguei a abrir uma e outra porta girando a chave suavemente. Nada. Só a noite quente e estrelada. Não havia nada que demonstrasse perigo, embora os cachorros continuassem a latir estridentemente.

Restava olhar pela janela do quarto infantil da casa. Precisava fazê-lo. Fui até lá puxei a cortina e pela fresta vi o motivo do alvoroço dos cachorros. Duas vacas que comiam o capim no terreno ao lado os deixavam em indignada agitação.

Tudo bem não havia qualquer perigo. Podia voltar a dormir. Porém, ao me ver observando pela janela, a criança acordou. Não teve medo, tampouco dúvida. De imediato me perguntou: Foi o papai Noel que passou? Fiquei surpreso. E não tive coragem de, com um golpe de palavra, demolir toda fantasia. Como poderia dizer que eram apenas duas vacas?

Disse que sim, que era o papai Noel. Que ele estava andando por aí. Pois o mundo era grande demais. Que eu fui acender as luzes porque os cachorros o estavam confundindo e latindo. Confundindo com o que? Perguntou-me sorrindo. Com duas vacas, eu disse rindo mais ainda. E nossas gargalhadas soaram tão alto que os cachorros ouviram e pararam de latir. Talvez porque tivessem sentido que estava tudo bem com todos nós.

Rafael Alvarenga

Escritor e professor de Filosofia

ninhodeletras.blogspot.com.br