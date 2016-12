Nada de dar guloseimas ao seu mascote

Tamanho do texto »

O Natal vem chegando com uma preocupação a mais para os donos de cães, gatos e outros animais de estimação. Para os donos o momento é de festa e de ceia farta, mas os pets precisam manter distância de pernis e perus assados, rabanadas e panetones. “O trato digestivo dos pets e a absorção que ele faz dos alimentos é diferente do nosso, portanto alguns alimentos podem não fazer bem a eles”, explica a veterinária Eleonora Bernardes.

Ela explica que um dos maiores vilões dos cães e gatos está no tempero que é colocado em boa parte dos pratos natalinos. “O alho e a cebola utilizados em nossos pratos da ceia não devem ser dados a eles. E qual prato a gente não tempera com esses ingredientes? Nenhum. Aí já existe uma proibição, pois os condimentos podem causar gastrite, diarreia, vômito, obstrução intestinal, alergia, intoxicação e até morte”.

Segundo a veterinária, existem alimentos específicos no mercado voltados a esses animais, tantos para os sadios quanto para os portadores de doenças crônicas, e que essa alimentação não pode ser modificada em nenhum momento sem a orientação de um profissional, nem mesmo nas festas de fim de ano.

– Essa regra deveria se manter o ano todo, mesmo no Natal. Ao invés de passarmos esse espírito natalino para os nossos pets através da comida, temos que preservar a saúde deles e manter a alimentação com a qual estão acostumados – acrescenta.

Mas para aqueles tutores que adotaram seus mascotes como membros da família, essa frustração pode ser amenizada, pelo menos no caso dos cães. “Além das tradicionais rações secas, as pet shops estão vendendo produtos que imitam as guloseimas que reproduzem aquelas consumidas pelos donos. Ainda que o petisco deva ser consumido com moderação, ele pode ser dado como opção aos nossos pratos natalinos, assim como os panetones, chocolates próprios para cães e as rações úmidas e sachês. Então por que não colocar essas opções para eles?”.

Já no caso dos gatos, que necessitam de dieta rica em taurina e de alimentos mais palatáveis, as rações e sachês atendem às necessidades dos bichanos. “Eles possuem o paladar mais apurado que o do cão e até que o nosso. Tanto que eles podem estranhar caso a ração seja trocada. Além disso, a comida é própria, uma ração canina não atende às necessidades nutricionais deles”, conclui Eleonora.