Resende: a violência nossa de cada dia!

Tamanho do texto »

Mais um final de semana violento em Resende. Na tarde do domingo, dia 18, dois crimes foram registrados em menos de três horas na cidade, um deles com morte. O primeiro aconteceu no bairro Cidade Alegria, na Avenida das Amendoeiras Norte, por volta das 17h30. O assistente de serviços gerais Bruno Graziani (foto à esquerda), de 33 anos, foi baleado com quatro tiros na cabeça, próximo a Igreja Nossa Senhora da Paz. Bruno foi socorrido pelo pai e por populares. Inicialmente levado para a UPA e em seguida para o Hospital de Emergência de Resende, onde passou pelo centro cirúrgico e se recupera numa unidade intermediária; seu estado é considerado grave. O segundo baleado foi o autônomo Afonso Diniz dos Santos, de 53 anos, mais conhecido como Afonsinho (foto abaixo). Baleado com oito tiros na Rua São Jerônimo, no bairro Paraíso. Afonsinho estava num bar (foto da capa) e chegou a ser levado pelo Samu para o Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos e chegou morto no hospital. Segundo populares no local, Afonsinho estava na rua de sua casa quando passou uma moto e um carro, e os ocupante dispararam; foi atingido no peito e em outras partes do tórax.

Em Penedo, Itatiaia, outro baleado: o garçom Luiz Fernando Souza Rosa, de 18 anos foi levado, na madrugada do dia 17, para o Hospital de Emergência, onde continua internado, depois de ter sido baleado na Rua José Ferreira, no Jambeiro 1.

Rumores sobre a entrada do PCC em Resende

A Polícia Civil não adiantou sobre suspeitos ou as linhas de investigação, mas uma fonte da Polícia Militar relatou que os crimes em Resende podem estar relacionados ao tráfico de drogas, já que ambos têm antecedentes por envolvimento com a criminalidade no município. Policiais não descartam que os crimes estejam ligados a um outro assunto que tem preocupado as autoridades nos últimos meses: a entrada da facção criminosa de São Paulo, Primeiro Comando da Capital ou como é mais conhecida, o PCC. Há seis meses, segundo fontes do BEIRA-RIO, o comando do PCC tenta arregimentar lideranças do tráfico de Resende presos em Bangu para comandar o tráfico na cidade.

Fotos: Redes sociais.