Como evitar transtornos para seu pet no Ano Novo

Tamanho do texto »

Com a proximidade do fim de ano, as festas são regadas a muita comida, bebida e… o aumento do barulho. A sonorização e especialmente o estouro dos fogos de artifício deixam os animais de estimação atordoados. Traumas emocionais, quedas e paradas cardiorrespiratórias são alguns dos problemas que podem afetar os animais durante uma queima de fogos. Isso tudo tem uma explicação, de acordo com a veterinária Eleonora Bernardes, da Clinicão, de Resende.

– Os cães e gatos têm a audição mais sensível que a do ser humano. É claro que também temos, mas nos deixamos levar pela beleza dos fogos de artifício e nem percebemos tanto assim, mas para eles isso não tem nada de especial e os deixam assustados – diz, acrescentando que os cães são as maiores vítimas desse problema. “Existe, mas é raro acontecer com gatos e outros animais que vivem dentro de casa”.

Para a veterinária, o método comprovadamente mais eficaz que existe necessita de um preparo que tenha entre duas e três semanas de antecedência. “Existem no mercado vários tipos de calmantes de uso veterinário, entre eles Florais de Bach, produtos homeopáticos, fitoterápicos e antiestresse. Mas para que isso possa fazer efeito, eles precisam ser dados aos animais a duas ou três semanas do dia 31 de dezembro, depois disso nem adianta mais”, aconselha Eleonora.

Ela alerta que nesse caso, os medicamentos devem ser usados apenas mediante orientação do veterinário. “Isso tem que ser avaliado pelo especialista, que indicará a dose certa para cada animal”. Mesmo após serem medicados, Eleonora reitera a importância de não se deixar o pet sozinho em casa.

– Os sedativos e calmantes naturais podem deixar o animal mas lento, portanto é preciso ter cuidado para que o animal não tente pular grades pontiagudas, por exemplo, nem ter acesso a locais com piscinas ou em outros lugares abertos – completa a veterinária.

OUTRAS DICAS

Além dos medicamentos, o tutor pode usar outras soluções para diminuir o barulho e o estresse do pet. Um deles é revestir com espuma a casinha do animal. Fechar as janelas e portas do ambiente também pode ajudar, assim como ligar a televisão com vídeos que tenham sons mais agradáveis que os estampidos dos fogos.

Foto: Reprodução da Internet