Cinco presentes para pets mais vendidos no natal

Com as festas de fim de ano chegando, as famílias já estão nos preparativos para as ceias e a compra dos presentes. Mas com o estreitamento das relações entre os animais de estimação e seus donos (tutores), os cães e gatos acabam incluídos dentro do chamado espírito do natal, e consequentemente os “pais” comprando presentes para os pets. Para atender aos donos desses animais, o jornal BEIRA-RIO esteve em duas lojas de Resende, uma de pet shop, e outra de casa agropecuária, para descobrir quais são os cinco produtos que mais saem de presente para cães e gatos.

Kits de Natal

A loja de pet shop da Clinicão, no Manejo, tem vendido kits especiais de presentes de Natal, que reúne todos os produtos que também costumam ser vendidos em separado para os animais. “Dentro desses kits incluímos vários petiscos e brinquedos, tanto para os cães quanto para os gatos, sempre respeitando as necessidades de ambos. Esses produtos têm bastante saída aqui na loja”, conta a gerente da loja, Márcia Ferreira.

Brinquedos

É o segundo item com maior saída da loja. No caso dos cães, segundo Márcia, os brinquedos de borracha e de pelúcia são os mais vendidos, seguidos das bolas e dos brinquedos de corda. Já para os gatos, predominam os arranhadores, as bolas que fazem barulho, os brinquedos de corda e os ratinhos de brinquedo feito de diferentes materiais. “Para os cães, a gente vende brinquedos que possam estimular o instinto das mordidas, e até temos pequenos postes de plástico educativos para ensiná-los a fazer as necessidades. E no caso dos gatos, ajudá-los a afiar as unhas e evitar que arranhem outras superfícies”.

Comidas e Petiscos

Na loja Girassol Agropecuária, também no Manejo, os donos têm comprado mais comidas e petiscos nesta época do ano. “Aqui na loja vendemos um pouco de cada coisa, mas tem saído mais os patês, petiscos e bifinhos tanto para cães quanto para gatos”, cita a funcionária da loja, Helen Garcia.

Coleiras e guias

Os acessórios utilizados pelos tutores para passear com seus pets, em especial os cães, também está entre os ítens mais procurados. Entre as marcas mais famosas, está uma que é importada, a Zee Dog (para cães) e Zee Cat (para gatos). “Esta marca é top de linha, temos várias coleiras e guias que atendem às necessidades e ao conforto dos animais”, explica outro funcionário da Clinicão. No caso dos cães, são comercializados a coleira, a guia e o peitoral e dos gatos, a coleira com guizo.

Caminhas/tocas

Ainda que estejamos perto do natal, outros tutores aproveitam para dar um maior conforto para seus pets em casa e planejar suas viagens de férias para comprar acessórios de primeira necessidade. “Aqui também tem gente que prefere comprar caminhas e bolsinhas ou caixas de transporte para passear com os animais, mas também ficar em casa e adquirir caminhas para os cães ou as tocas para os gatos (tipo iglus) se esconderem”, completa Cláudia.

LEMBRANCINHAS PARA OS DONOS

Mas não é só os pets que são lembrados pelo pet shop. “Também temos várias lembrancinhas para os donos, as que mais saem são as bolsas estampadas com desenhos de cães ou gatos, porta-retratos temáticos, porta-chaveiros, quadros e almofadas para notebook, todas alusivas aos pets. Até chinelo de uma das marcas mais famosas para tutores está vendendo seus produtos aqui em parceria com a Zee Dog e sai bastante também, ainda mais que combinam com as coleiras e guias”, diz Márcia.