Doações para Natal Solidário podem ser entregues até dia 20

Tamanho do texto »

Até o próximo dia 20 (terça-feira), acontece a Campanha Natal Solidário, que tem como objetivo arrecadar brinquedos doados para crianças de instituições de Resende. Quem doar um brinquedo em bom estado de conservação ganha R$ 6 em bônus (para cada brinquedo doado) para usar os brinquedos da loja da Parks & Games, no Resende Shopping. Este ano, a campanha doará os brinquedos para as crianças dos Cras.

Além do Cras, as doações também serão entregues no próximo dia 21, das 14h às 17h, para mais 85 crianças do Instituto Raio de Luz, instituição no bairro Santo Amaro que visa atividades culturais, esportivas, recreativas e sociais para as crianças, e participarão de um dia especial no espaço Parks & Games, onde terão atividades culturais, receberão cada uma um cartão com duas horas gratuitas em todos os brinquedos no dia, além de lanches, e no final ganharão um presente dado pelo próprio Papai Noel.

As doações podem ser entregues na Parks & Games, que fica na Torre II do Resende Shopping

Foto: Arquivo

Fonte: Divulgação