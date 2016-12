Itatiaia recebe Feira de Artesanato e Orquídeas

Dando continuidade à programação de fim de ano, a Feira de Artesanato e Orquídeas acontecerá neste fim de semana na Casa da Cultura. O evento contará com mais de 40 expositores da região, com artigos, doces artesanais, e orquídeas. No sábado,dia 17, será realizada uma oficina de papel machê às 9h, instruída pelo artista plástico e professor da Casa da Cultura, Rafael Fioratto, com participação do grupo de escoteiros. No domingo, dia 18, a Casa da Cultura realizará um aulão de danças finlandesas, a partir das 14h30. As atividades são abertas ao público.

A Casa da Cultura fica na Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, no Centro.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação (PMI)