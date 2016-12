Dom Paulo Evaristo Arns escreveu uma página muito digna da Igreja Católica

Nessa quarta-feira, dia 14, aniversariaram duas destacadas personalidades de nossa história recente: Frei Leonardo Boff e a Presidente Dilma Rousseff. Duas pessoas que tem suas vidas entrelaçadas na defesa de uma sociedade mais justa para todos.

Era para ser um dia um pouco mais feliz. Mas a alegria perdeu um pouco do gás, com a notícia do falecimento de outra personalidade importantíssima: Dom Paulo Evaristo Arns, que assim como Boff e Dilma, sempre foi, profundamente comprometido com a luta por uma vida mais digna, principalmente para os menos favorecidos.

Nada de anormal para quem tem por “obrigação” professar a fé cristã. Mas isso se dom Paulo fosse apenas mais um sacerdote. Ele esteve muito acima disso. Se não tivesse já com seus 95 anos, desgastado e cansado, certamente estaria se opondo de peito aberto contra essa hedionda PEC 55, que é mais uma facada no peito das pessoas mais simples e humildes, além de um retrocesso para o país.

Dom Paulo foi nos anos de chumbo um porto seguro para os perseguidos pelo regime totalitário instalado em 64. Nos anos 70 criou a Comissão de Justiça e Paz, do alto da arquidiocese de São de São Paulo.

E sua iniciativa se espalhou pelo país, com a bandeira da resistência e da solidariedade sendo erguida por bispos de todos os cantos, comprometidos com a causa da democracia.

Seguiram Dom Paulo, religiosos da estatura de Dom Waldir Calheiros, Dom Mauro Morelli, Don Adriano Hipólito, Dom Pelé, Dom Pedro Casaldáliga e outros. Dom Paulo ajudou a cunhar na alma de algumas gerações, a marca da indignação perante as injustiças sociais.

A Igreja católica escreveu um belíssimo capítulo nesse pedaço da História do Brasil, a partir da sua pena. Valeu Don Paulo!

FHC, O LESA-PÁTRIA, É O FAVORITO DA MIDIA PARA OCUPAR O LUGAR DE TEMER

Certa manhã na semana passada, uma amiga, me ligou, surpresa por ver a Globo divulgando a lista de nomes envolvidos com propinas e outras tretas junto à construtora Oderbrecht. Era a delação do diretor da empresa que jogava lama pra todos os lados.

A surpresa da minha amiga se justificava por ver nomes do PSDB sendo citados. Coisa rara. Aécio, Serra e Alckmin estão no bolo fecal disparado pelo executivo da empresa. “Aí tem coisa”, pensei. A Globo não prega prego sem estopa. Mas na hora não me ative.

Mesmo quando mais tarde assistindo ao noticiário repetido em outro telejornal constatei que enfiaram o nome de Lula e sua mulher, naquele rolo para parecer aos menos atentos que o ex-presidente também estava metido no caso, não me senti convencido.

Pensei: não, não é isso. O Lula eles estão sempre atacando para desgastar sua imagem junto à opinião pública. São aqueles procuradores aloprados que a serviço dos poderosos tentam de várias formas tornar Lula réu de alguma coisa, para não concorrer em 2018.

E tenham certeza, mesmo não conseguindo provar nada contra o ‘sapo barbudo’, a qualquer momento vão condená-lo sem provas mesmo. Ou criam uma legislação nova exigindo, por exemplo, que o candidato ao Planalto deva ter cinco dedos em cada mão. Tá na moda criar leis do nada. E o Noblat já soprou que Moro lhe confidenciou que em janeiro prende Lula.

No domingo, ao ler a pesquisa do Datafolha que mostra Lula ganhando de todos e só perdendo no segundo turno para Marina, me veio o estalo: tem um nome que eles ainda não colocaram na berlinda. Um nome que a Mídia blinda. Enquanto enxovalha, todos e de todos os partidos.

Um doce para quem acertar. Uma dica: engravidou uma repórter da Globo, que foi despachada para Europa para não atrapalhar a candidatura dele à Presidência da República. Outra dica: depois de eleito comprou deputados para aprovar a emenda da reeleição para ele mesmo concorrer. Já sabem? Claro! Fernando Henrique Cardoso.

Como o tucano Moro não vai ter gás e fôlego suficientes, e os demais emplumados, Aécio, Alckmin e Serra tendem a ser erodidos daqui pra frente, o nome guardado como alternativa, é aquele cidadão “sério, respeitável, poliglota, fino” e, que, (sem Lula na disputa) não teria problemas de ganhar da Marina (pois ela a Mídia destrói a hora que quiser, porque só serve para forçar um segundo turno, ao qual ela nunca chega).

Esse lobo em pele de cordeiro, esse pulha, o maior ‘lesa-pátria’ de todos os tempos, aquele que planejava vender o país ao capital globalizado, e se tivesse tempo teria feito, está quietinho, protegido pela velha mídia comercial e longe dos escândalos.

Até a própria Míriam Dutra, a tal repórter da Globo que ano passado foi demitida e voltou ao Brasil para botar a boca no trombone, ficou caladinha rapidinho. FHC deve ter concedido um polpudo ‘cala a boca’ pra moça. A Mídia também se calou.

Se fosse com o Lula estariam falando todos os dias do filho fora do casamento e bla, bla, bla, bla, bla, bla. Com FHC é só silencio. Mas as Redes Sociais já mataram a charada e estão soprando aos quatro ventos.

E não é que nessa terça-feira, dia 13, a coisa ficou oficial!? O senador pelo PMDB do Pará, Jader Barbalho denunciou da tribuna, “o golpe dentro do golpe” Pois é! Para o político nortista está em curso um processo para desmoralizar o seu partido (ainda mais?) e assim, tirar Temer do trono e colocar FHC no seu lugar. “É o candidato da Mídia”, disse o senador.

Pensei: não estou sozinho na minha dedução. Se bem, que um pouco desconfortável com a companhia.

TRIPA

* Os alunos de teatro da Escola das Artes Vicente Aniceto Senna se apresentam hoje e amanhã, no Espaço ‘Z’. Hoje, dia 16, com a peça “Pluft, o fantasminha”, adaptação da peça de Maria Clara Machado, e amanhã, dia 17, “O Santo inquérito”, adaptação da peça de Dias Gomes. Início sempre às 19 horas. Entrada franca. Valeu Fernanda Simões!!!

* Também nesta sexta, dia 16, o projeto ‘Acústico – Rock e Poesia’, estará rolando a partir das 20 horas na Atrium – Escola de Música. Daniel Fortes, Nino Grandi e Vini Rocha estarão apresentando versões acústicas de clássicos do pop-rock e do blues, entremeados por poemas de poetas consagrados – nacionais, internacionais e locais.

* Neste domingo, dia 18, a partir de 17h, na Escola Arcanjo Gabriel, em Penedo, o jornalista, escritor e músico, Gustavo Praça estará lançando seu livro de crônicas “O Agricultor Filósofo – A colônia finlandesa de Penedo e seu entorno”. Durante o evento haverá um show com a banda formada por jovens músicos de Penedo e Resende, que tocarão composições do Gustavo, interpretadas por ele.

*A terceira edição do projeto Som Mais Brasil teve como atração nessa quinta, dia 15, em Barra Mansa, os músicos do Coletivo Nosso Novo Som, de Penedo. A apresentação foi na sede do Programa Música nas Escolas. A turma de Penedo foi com tudo: Fernando Farias, Mari Biochini, Gustavo Praça, Fernando Troina, Luis Lima, Alexandre Pereira, Rodrigo Soares entre outros. Valeu moçada!!

* Dia 9, passado, foram comemorados no Clube Militar, na Lagoa (Rio), os 55 anos de aspirantado de oficiais aviadores. A turma formou-se dia 16 de dezembro de 1961. Entre os oficiais, nosso conhecido ‘Urubu Rei’, o coronel Marco Antonio Bernardi. Parabéns a eles!

ANIVERSÁRIOS

Dia 9, mudaram de idade, o Giovanni Rossini e a Cátia Veiga. Dia 10, foi a vez da Keila Éricka aniversariar. Dia 11 sopraram velinhas a Marlúcia Penna Firme e a Simone Andrade. No dia 12 a Marina Duarte completou mais um ano de vida. Dia 13 inauguraram idade nova o meu amigo Roberto Lara, e as amigas Maria Luíza Rodrigues e Jussara Farizel. No dia 14, recebeu ‘parabéns’ o vereador Célio Caloca. E nessa quinta, dia 15, soprou velinhas a Fabiane Soares da Silva, a querida Fabi. Parabéns e todas as felicidades do mundo a eles.