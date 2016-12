Reunião do ComSocial registra pouca participação de conselheiros

Tamanho do texto »

A reunião entre os membros do Comitê Pela Transparência e Controle Social de Resende (ComSocial), realizada nesta quarta-feira, dia 14, na Casa dos Conselhos, e que teve como tema o papel constitucional da sociedade civil, através dos Conselhos, terminou com pouca participação dos conselheiros municipais.

Dos mais de 30 conselhos existentes em Resende, apenas os presidentes dos conselhos das Cidades (Concidade) e de Segurança Alimentar de Resende, Rômulo Saloto; do Conselho Municipal de Segurança e Ordem Pública, Iara Petrílio; e a conselheira suplente do Conselho Municipal de Saúde, Rosi Almeida, marcaram presença.

Durante a reunião, os pouco mais de 10 representantes debateram sobre as dificuldades que enfrentam para realizarem seus trabalhos junto ao governo e para divulgarem os temas dominantes de cada conselhos junto à mídia e à população. “A nossa mídia nacional, na maioria das vezes, não trata dos temas que a sociedade precisa discutir, mas as rádios poderiam compensar isso”, cita Saloto.

A pequena presença dos conselheiros também foi alvo de críticas dos presentes. “Infelizmente temos vários conselhos que não funcionam adequadamente, fora que a maioria deles acabam sendo coniventes com o governo e até ganhando cargos”, lamenta Iara.

O presidente do ComSocial, Eliel de Assis Queiróz, analisa como foi o encontro, mas lamenta a falta de participação dos presidentes dos demais conselhos na reunião.

– Faço a análise pelo lado positivo, pois todos tiveram a mesma opinião – fosse do ComSocial ou dos conselhos – de que os mesmos precisam ser revistos, recapacitados e conscientizados, porque hoje (quarta-feira) vieram apenas três presidentes de quatro conselhos entre os mais de 30 existentes aqui. E esse evento foi plenamente divulgado – respondeu Eliel.

A presidente do Conselho de Ordem Pública reforça o que foi falado pelo presidente do ComSocial. “Atualmente não estamos nos mobilizando junto à sociedade civil para se unir e garantir um espaço de democracia, com isso as pessoas não participam dos eventos dos conselhos e estes últimos estão esvaziados. É uma pena, pois perdemos muito com isso”.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim do Sol, Gladstone Almeida, conta que ausência de conselheiros municipais não comprometeu a realização do evento “Foi uma reunião muito produtiva, mesmo com a maioria dos conselheiros ausentes, tivemos a oportunidade de falar sobre o regimento interno da Câmara, que antigamente permitia que o povo tivesse vez e voz nas sessões do plenário”, completa.

Atualizado sexta-feira, dia 16, às 18h20